Duman 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2025 14:00

Almanya'da polis, 12 yaşındaki işitme engelli bir kızı silahla vurdu

Almanya’da, 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğunun polis tarafından silahla vurulduğu bildirildi.

Almanya'da polis, 12 yaşındaki işitme engelli bir kızı silahla vurdu

Essen polisinden yapılan açıklamada, hem Alman hem de Sırp vatandaşı 12 yaşındaki kız çocuğunun iki bıçakla polise yönelmesi nedeniyle vurulduğu, ağır yaralanan çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, ailesinin velayetinden alınan koruma altındaki kız, bakımevinden çıkarak ailesinin yanına ulaştı. Kızın alması gereken önemli ilaçlar bulunduğu için polis, onu tekrar bakımevine götürmek üzere annesinin evine geldi.

Kızın annesinin de işitme engelli olması sebebiyle kapıyı açmadığı belirtilen açıklamada, polisin çilingir çağırarak gece yarısı eve girdiği aktarıldı.

Bu sırada eline iki bıçak alan kızın polisin üzerine yürüdüğü, polisin de kendini korumak amacıyla kızı silahla vurduğu belirtildi.

Olay sonrası Bochum Savcılığı soruşturma başlattı.

ETİKETLER
Almanya Polis
Sıradaki Haber
Oxford Union, İsrail'i "İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" ilan eden önergeyi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Geçen yıl 121 bin 67 bebek hayata erken başladı
14:24
Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz
14:22
Doğu Karadeniz'in bal ihracatı 10 ayda 1,8 milyon doları aştı
14:18
Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi
14:15
İstanbul'da metro inşaatındaki kazada hayatını kaybeden işçi cenazesi defnedildi
14:08
TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketinde kredi hacmini 50 milyar liraya yükseltti
Diyarbakırlı çiftler çapraz böbrek nakli ile eşlerini hayata bağladılar
Diyarbakırlı çiftler çapraz böbrek nakli ile eşlerini hayata bağladılar
FOTO FOKUS
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ