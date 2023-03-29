Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Neuschönau bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'da polis, ülkenin güneydoğusunda yer alan Çekya Cumhuriyeti sınırındaki Bavyera Tabiat Parkı yakınında küçük bir uçağın düştüğünü açıkladı.
Uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Uçağın nereden havalandığı ve neden düştüğü konusunda soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Etiketler: Almanya Uçak Kazası
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