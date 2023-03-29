Le Parisien'in haberine göre, ağır yaralı kişinin ailesi, "acil yardım ekiplerin kasıtlı olarak engellenmesi" ve "cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla savcılığa şikayet başvurusu yaptı.

Rennes Savcılığı ailenin şikayetini doğrularken, dava dosyasının, uzmanlık alanına girdiği için Niort Savcılığı'na devredileceğini açıkladı.

Toulouse kökenli ve 32 yaşında olduğu öğrenilen kişi, gösteri sırasından başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanmış ve komaya girmişti.

Le Monde gazetesinin olayların akabinde ele geçirdiği ses kayıtlarına dayandırılan haberinde, acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale için gösteri sahasına girmesine polisin izin vermediği iddia edilmişti.

Deux-Sevres Valiliği ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Çok sayıda kişi yaralanmıştı

Binlerce çevreci 25 Mart'ta, bölgede 16 yapay su havzası inşaatı projesini protesto için ülkenin Deux-Sevres vilayetine bağlı Saint-Soline köyünde gösteri düzenlemişti.

Polis ve jandarmanın sert şekilde müdahale ettiği gösterilerde taraflar arasında yaşanan çatışmalarda resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını belirtmişti.

Organizatörler ise yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını açıklamıştı.