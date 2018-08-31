Almanya'da ırkçı protestolar devam ediyor

Hafta sonu düzenlenen festival sırasında, farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan tartışma sonucu bir Alman'ın yaşamını yitirmesi ve sonrasında başlayan ırkçı protesto gösterilerinin üçüncü gününde şiddet olayları devam ediyor.

Polis, kuzeydeki Wismar kentinde, 3 Alman'ın Çarşamba gecesi evine giden 20 yaşındaki bir Suriyeliye saldırdığını söyledi.

Nefret suçu olarak araştırılıyor

Polis yaptığı açıklamada, Suriyeli gencin, yabancı düşmanı hakaretlere maruz bırakılmış, yumruklanmış, tekmelenmiş ve zincirle vurulmuş olduğunu söyledi. Ayrıca, Suriyelinin burnunun kırıldığını ve vücudunda çürükler olduğunu belirtti.

Polis saldırıyı nefret suçu olarak araştırıyor.

Chemnitz'de neler yaşanmıştı?

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen festivalde, bir Alman'ın hayatını kaybetmesi sonucu başlayan ırkçı gösteriler, karşıt grupların protestosuyla şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Protesto gösterilerine, şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edilmişti.

Şiddetli protestoların ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, olayların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok” ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcıların ülkenin doğusunu sarsan şiddet eylemleri sonrasında Alman polisi ve politikacıları, yetersiz planlama yapmakla suçlanmıştı.

Polis, her iki olayda da ayaklanmalara yeterince hazır olmadıklarını ve sosyal medyayı yeterince izleyecek kaynaklara sahip bulunmadıklarını söyleyerek ortaya çıkacak kalabalığı göz ardı ettiklerini kabul etmişti.

Kaynak: CNN