  • 31 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.591
    EURO 7.698
  • BIST 92496.16
    ALTIN 255.853
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump'ın Çin'in seçimlere müdahale iddiasını FBI yalanladı

Trump'ın Çin'in seçimlere müdahale iddiasını FBI yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin, Hillary Clinton’ın özel e-posta sunucusunu hackledi" iddiası üzerine bir FBI yetkilisi Trump'ı yalanlayan açıklamalar yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trumpın Çinin seçimlere müdahale iddiasını FBI yalanladı

FBI yetkilisi, sunucunun herhangi biri tarafından ele geçirildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter'daki paylaşımında, "Çin, Hillary Clinton’ın özel e-posta sunucusunu hackledi. Rusya olmadıklarına eminler mi (Sadece şaka yapıyorum)? FBI ve DOJ'un bu konuda haklı olma ihtimali ne? Aslında çok büyük bir hikaye. Çok gizli bilgiler" ifadelerini kullanmıştı.


 

Çin'den itiraz

Trump'ın Çin'i suçlayan mesajından sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu iddiaları ilk kez duymuyoruz" demişti.

Chunying, Çin'in siber güvenliğin güvenilir bir savunucusu olduğunu belirterek, "Her türlü siber saldırıya ve casusluğa sıkı sıkıya karşıyız" diye konuşmuştu.

Kaynak: ABC News

Etiketler: Trump, hillary clinton, hackleme, çin, abd, FBI
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER