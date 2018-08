Trump'ın Çin'in seçimlere müdahale iddiasını FBI yalanladı

FBI yetkilisi, sunucunun herhangi biri tarafından ele geçirildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını açıkladı.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter'daki paylaşımında, "Çin, Hillary Clinton’ın özel e-posta sunucusunu hackledi. Rusya olmadıklarına eminler mi (Sadece şaka yapıyorum)? FBI ve DOJ'un bu konuda haklı olma ihtimali ne? Aslında çok büyük bir hikaye. Çok gizli bilgiler" ifadelerini kullanmıştı.

Report just out: “China hacked Hillary Clinton’s private Email Server.” Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information!