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Trump bu kez de Dünya Ticaret Örgütü'nü tehdit etti

Ülkesini Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim" dedi.

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Trump bu kez de Dünya Ticaret Örgütünü tehdit etti

Trump, Bloomberg News'a verdiği mülakatta, DTÖ'nün ABD'ye daha iyi muamele etmesi gerektiğini savundu. Haberde Trump'ın, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim" sözlerine yer verildi.

Trump geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin DTÖ tarafından yıllarca "çok kötü" muamele görerek dezavantajlı bir konuma itildiğini iddia etmiş ve kuruluşun faaliyetlerini değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

DTÖ'ye Çin tepkisi

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, dünya ticaret örgütü, dto
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