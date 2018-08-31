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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Arakan çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşmiş Milletler'e (BM), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik işlenen suçların Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması çağrısı yaptı.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Arakan çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanların 6 yılı aşkın bir süredir yaşadığı sıkıntıların, maruz kaldıkları öldürme, tehcir, ihlal ve soykırımın yakından takip edildiği belirtildi.

Arakanlı Müslümanların bugün dünyada en fazla zulme uğrayan halklardan olduğunun vurgulandığı açıklamada, BM'ye bağlı bağımsız araştırma misyonunun Myanmar'da işlenen suçlarla ilgili aldığı kararların takdirle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, BM'ye konuyu süratle UCM'ye taşıması, uluslararası camiaya da Myanmar hükümetine baskı uygulama çağrısı yapıldı.

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla, Myanmar ordusunun (Tatmadaw) Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Raporda, "Askeri zorunluluklar, asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını haklı çıkarmayacaktır. Başta Arakan eyaletindeki mevcut güvenlik tehditlerine bakıldığında Myanmar ordusunun taktikleri, istikrarlı ve ağır şekilde orantısız olmuştur." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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