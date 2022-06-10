Almanya'da Federal Hükümet, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, bu yılın ilk çeyreğinde Federal Suç Dairesine 83 "İslamofobik" suç bildirildiğini ve bunlardan dolayı 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Söz konusu 83 suçun 8'inin İslami mekan ve camilere karşı işlendiği kaydedildi.