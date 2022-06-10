Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da ilk üç ayda 83 İslam düşmanlığı suçu işlendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'da 2022'nin ilk üç ayında 83 İslam düşmanlığı suçu işlendi ve 5 kişi yaralandı.
Almanya'da Federal Hükümet, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, bu yılın ilk çeyreğinde Federal Suç Dairesine 83 "İslamofobik" suç bildirildiğini ve bunlardan dolayı 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.
Söz konusu 83 suçun 8'inin İslami mekan ve camilere karşı işlendiği kaydedildi.
Etiketler: İslam Düşmanlığı Almanya
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