Kazakistan'ın doğusunda Öskemen şehrinde bir Türkçe öğretmeni olan Sadullah Duman, yaklaşık 2 yıldır Türkiye sevdalılarına derslerle birlikte Türk kültürü ve tarihini de tanıtıyor.

Okutman Sadullah Duman, "İlk geldiğimiz dönemde pandemiden dolayı online eğitimler verdik. Ama teknolojinin bütün imkanlarını öğrencilerimiz için seferber ettik. Ulaştığımız insan sayısı belki de sadece Kazakistan’da bine yakın. Ama nicelikten ziyade nitelik çok önemli. Kaliteli insan yetiştirdiğiniz zaman o insan bütün çevresini değiştiriyor, etkiliyor." dedi.

"Türkiye'ye gitmeyi çok istiyorum"

Duman'ın öğrencisi Akmaral Ömirhan, Türkiye'de eğitimine devam ederek, Kazak öğrencilere faydalı olmak istiyor:

"Türkiye’ye gitmeyi çok istiyorum. Türkiye’de yüksek lisans yapmak istiyorum. Ondan sonra da buraya gelip, Kazakistan’da ya da Moğolistan’a gidip oradaki çocuklara iyi bir şekilde Türkçe dilini öğretmek istiyorum."

"Türkiye bizim ikinci vatanımız"

Türkiye'nin Nur-Sultan Büyükelçiliği ve TRT Nur-Sultan Temsilciliğinin organize etiği etkinlikte Kazak basın mensuplarına Türkçe dersleri düzenlendi.

Basın mensupları, Türkçenin yanısıra, hitabet ve diksiyon konularında da yaklaşık 1 yıl eğitim aldılar.

Gazeteci Sulugül Bakesova,"İki yıl önce yoğun Türkçe online kursları açıldı. Ben Türkçe diksiyon kursuna katıldım. Türkiye bizim ikinci vatanımız, Türk dili çok güzel." şeklinde konuştu.