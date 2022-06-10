Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da üniversitede bıçaklı saldırı: 4 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırı meydana geldi. İlk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırı meydana geldi.
Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.
İnceleme başlatıldı
Yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Almanya
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