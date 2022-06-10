Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin 3 köyüne saldırılar düzenlediği bilgisini paylaştı.

Saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Silahlı kişilerin halkın yiyeceklerini gasbettiğini, çok sayıda evin kül olduğunu ifade eden Aruwan, ayrıca silahlı kişilerin saldırıyı düzenlemek için helikopter kullandıklarına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlediği için bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.