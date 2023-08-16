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Dünya
AA 16.08.2023 20:57

Almanya'da hükümete güven yüzde 27

Almanya'da yapılan ankete katılanların sadece yüzde 27'si hükümetin görevlerini yerine getirebileceğine inanıyor.

Almanya'da hükümete güven yüzde 27
[Fotograf: Reuters]

Alman Memurlar Birliği (DBB), 2 binden fazla kişiye kamu hizmetlerinin itibarı hakkında sorular sordu.

Sonuçlar, hakkında anket yapılan devlet kurumlarının performansının 2022'ye kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yalnızca yüzde 27'si hükümetin görevlerini yerine getirebileceğine inanıyor.

Ankete katılanlar, Alman hükümetinin en çok göç, eğitim, iklim ve çevre politikalarında zorlandığı görüşünde.

Katılımcıların yüzde 80'i toplumda genel olarak bir "merhametsizleşme" olduğunu düşünüyor.

Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 54'ü tehdit, hakaret ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını ifade ederken, yüzde 26'sı ise kamu çalışanlarına yönelik saldırılara şahit olduğunu belirtti.

DBB Başkanı Ulrich Silberbach, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "devlete olan güvenin azaldığını ve bu durumun endişe verici olduğunu" ifade etti.

Silberbach, "Toplumun giderek daha görünür bir şekilde ayrışması özellikle endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.

Alman Memurlar Birliği, konuya ilişkin anketleri her yıl yapıyor.

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