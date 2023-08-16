Çin'de Dünya Robot Konferansı düzenleniyor

Çin'in başkenti Pekin'de Dünya Robot Konferansı düzenleniyor.

Konferansta 600'e yakın robot tanıtılıyor. Dikkat çekenlerden biri de ressam robot.

Ressam robot Saydaqian önce fotoğraf çekiyor, ardından yaklaşık beş dakika içerisinde portreyi çiziyor.

Konferansta robot köpekler de hünerlerini sergiledi.

Tehlikeli görevlerde kullanılabilen robot köpekleri, evcil hayvan yerine kullanmayı düşünenler de var.

140'ın üzerinde şirketin katıldığı Dünya Robot Konferansı 22 Ağustos'a kadar teknoloji ve robot meraklılarını ağırlayacak.