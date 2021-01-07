Almanya'da hava trafik kontrolünden sorumlu Deutsche Flugsicherung (DFS), 2020 hava yolu trafiği verilerini açıkladı.

Buna göre, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl uçuşlar 2019'a göre yüzde 56,2 azalarak 1,46 milyona düştü. Almanya'da 1989'da 1,47 milyon uçuş gerçekleşmişti.

Ülkede iki büyük merkez olan Frankfurt ve Münih, en büyük kayıpları yaşadı.

DFS Genel Müdürü Dirk Mahns, hava trafiğinin eski seviyesine ulaşmasının 2025'e kadar süreceğini öngördü.