Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da hava yolu trafiği 31 yıl önceki seviyeye geriledi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da uçuşlar, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl 2019'a göre yüzde 56,2 düşerek 1,46 milyon ile 31 yıl önceki seviyeye geriledi.
Almanya'da hava trafik kontrolünden sorumlu Deutsche Flugsicherung (DFS), 2020 hava yolu trafiği verilerini açıkladı.
Buna göre, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl uçuşlar 2019'a göre yüzde 56,2 azalarak 1,46 milyona düştü. Almanya'da 1989'da 1,47 milyon uçuş gerçekleşmişti.
Ülkede iki büyük merkez olan Frankfurt ve Münih, en büyük kayıpları yaşadı.
DFS Genel Müdürü Dirk Mahns, hava trafiğinin eski seviyesine ulaşmasının 2025'e kadar süreceğini öngördü.
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