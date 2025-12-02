Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
Dünya
AA 02.12.2025 16:03

Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi

Almanya'nın Hessen eyaletinde başörtülü kadının, hakimlik ve savcılık için yaptığı başvurunun reddedilmesine karşı yaptığı itirazın mahkemece kabul edilmediği bildirildi.

Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi

Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen eyaleti Adalet Bakanlığının, başörtülü kadın aleyhine verdiği ret kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, hakim ve savcı olarak görev yapanların dini çağrışımlara yol açan giysiye sahip olmasının dünya görüşü ve dini tarafsızlık temel ilkesine aykırı olduğu belirtilirken, kararın temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

Müslüman olan ve başörtüsü takmayı dini zorunluluk olarak gören davacı kadın, hakimlik veya savcılık başvuru sürecindeki sözlü mülakatta, başörtüsünü çıkarmaya hazır olmadığını belirtmiş ve başvurusu "başörtüsünün dini sembol olduğu gerekçesiyle" reddedilmiş, konu da mahkemeye taşınmıştı.

