AA 02.12.2025 13:51

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

Fransa'da iki gazeteci derneği, gazetecilerin işlerini yapmasını engelleyen İsrail'e karşı şikayet dilekçesi sundu.

Fransa'daki gazeteci dernekleri basın özgürlüğünü engellediği için İsrail'i şikayet etti

Le Monde'un haberine göre, Gazeteciler Ulusal Sendikası (SNJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (FIJ) Gazze'de "haber özgürlüğünü engellediği" için İsrail'e karşı Paris'te yargı yoluna gitti.

Dernekler, Gazze'ye gazetecilerin girişlerine izin vermeyen İsrail'in "savaş suçu işlediğini" belirterek, bu suçun soruşturulmasından sorumlu olan Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına başvurdu.

France Info kanalının haberine göre, iki dernek yüz sayfalık dilekçe sundu. Bu dilekçe, Fransa'da İsrail'e karşı "basın özgürlüğünü engellediği" için sunulan ilk şikayet dilekçesi oldu.

Dernekler, İsrail'in gazetecilerin çalışmasına karşı şiddet içeren koordineli engellemesini kınadıklarını vurguladı.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 112 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 986 kişi yaralandı. Gazze'de enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 250'den fazla gazeteci İsrail tarafından hedef alınarak öldürüldü.

Filistin Gazeteciler Sendikası'nın 5 Kasım'da yayımladığı aylık raporda, İsrail ordusunun ekim ayında Gazze Şeridi'nde 2 gazeteciyi öldürdüğü, 10 gazeteciyi yaraladığı, 9 gazetecinin evini yıktığı belirtildi.

