Dünya
AA 02.12.2025 14:35

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planı üzerinde ABD tarafıyla birlikte çalıştıklarını belirterek "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının "geliştirildiğini" söyledi

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı barış planına ilişkin görüşmelerin ABD'de yapıldığını anımsattı.

ABD'deki toplantılara katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyeti kabul ederek kendilerinden bilgi aldığını aktaran Zelenski, telefonda konuşulamayan konuları yüz yüze görüştüklerini kaydetti.

Umerov'un ABD'li yetkililerle barış planına ilişkin çalıştığını ve bu görüşmelerde Ukrayna için "temel" konular hakkında ABD tarafını bilgilendirdiğini kaydeden Zelenski, "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." dedi.

Zelenski, kendisinin de Avrupa'da son iki günde yaptığı görüşmeler hakkında heyeti bilgilendirdiğini belirterek "Rusların, Amerikan tarafıyla yapacakları görüşmelere hazırlık olarak yeni dezenformasyon kampanyaları başlattığını belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafıyla yakın işbirliği içerisinde bulunarak çalışmaları sürdürmek için heyete talimat verdiğini aktaran Zelenski, cephedeki gelişmelerle ilgili müttefikleri bilgilendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy ABD
