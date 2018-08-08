Almanya'da çocuklara uygulanan cinsel istismar ürkütücü boyuta ulaştı

Çocuklara uygulanan cinsel istismarın ürkütücü boyutlara ulaştığı Almanya'da, medyaya yansıyan haberlere göre günde en az 37 çocuk cinsel tacize uğruyor.

Hem medyada hem aile içinde cinsel istismara maruz kalan çocuklardaki cinsel farkındalık yaşının anaokulu seviyesine kadar indiği belirtiliyor.

Almanya’daki Türkler ise çocuklarını anaokuluna gönderirken daha güvenli olacağını düşündükleri için Türk öğretmenlerin çalıştığı okulları tercih ediyor.

2017'de 14 bine yakın çocuk istismara uğradı

2017 yılında cinsel istismara uğrayan 14 bine yakın çocuğun 4 binden fazlası ise "ağır derecede istismar"a maruz kaldı.

Bağımsız kuruluşlar cinsel istismar rakamlarının çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor.

Pedofili davasına 12'şer yıl

Ülkede son olarak medyaya yansıyan pedofili davasında ise karar çıktı.

9 yaşındaki çocuklarına “ağır cinsel saldırı” uygulayan bir çifte sadece 12'şer yıl hapis cezası verilmesi şaşırttı.

Kaynak: TRT Haber