İran Dışişleri Bakanı: Avrupa'nın yaptırımlara karşı çıkması ABD'yi yalnızlığa itti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkenin önde gelen gazetelerinden "İran Gazetesi"ne verdiği mülakatta, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin (Almanya, Fransa, İngiltere) nükleer anlaşmanın korunması konusunda bekledikleri noktada olmadığını ancak doğru yolda olduklarını belirtti.

"Avrupa'nın yaptırımlara karşı çıkması ABD'yi yalnızlığa itti"

Zarif, nükleer anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin İran'dan petrol alan ülkelerle tek tek görüşerek, "ABD yaptırımlarına aldırmadan ithalata devam etmeleri" yönünde telkinlerde bulunduğunu söyledi.

Avrupa'nın ayrıca ABD yaptırımlarına rağmen İran Merkez Bankası'nın Avrupa bankalarıyla işlemlerini kolaylaştırma konusunda da çabalarını sürdürdüğünü anlatan Zarif, "Avrupa'nın yaptırımlara karşı çıkması ABD'yi yalnızlığa itti" dedi.

ABD'nin 5 Kasım'da İran petrolüne yaptırım getirerek bu ülkenin petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğinin sorulması üzerine Zarif, şunları kaydetti:

"Amerikalılar bu olgunluktan uzak ve imkansız hayalleri akıllarında tutmak istiyorlarsa kesinlikle bunun sonuçlarından da haberdar olmalıdırlar. 'İran petrol ihraç edemezken diğerleri ihraç edecek' elbette böyle bir durumun ortaya çıkması neredeyse imkansız."

Umman ve İsviçre'nin arabuluculuk teklifi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Umman ve İsviçre'nin İran ile ABD arasında arabuluculuk teklif ettiğini ancak iki ülke arasında şu ana kadar görüşme olmadığını söyledi.

Zarif, "ABD'nin İran'daki çıkarlarını koruyan ülke olarak İsviçre Büyükelçiliği 39 yıl boyunca bu tür mesajlar getirdi hala da bu çabasını sürdürüyor. İran ile ABD arasında diplomatik ilişkiler olmadığından bu tür teklifler normaldir" diye konuştu.

Zarif ayrıca Umman'ın da bölgedeki gerginliği azaltmak amacıyla arabuluculuk teklif ettiğini ancak şu anda ABD ile görüşmenin söz konusu olmadığını belirtti.

AB, İran ile ticareti teşvik ediyor

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü dün yeniden uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin ilk aşama yaptırımları, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarının ithalini engelliyor.

ABD'nin yaptırımlarına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Avrupalı firmaları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından koruyabilmek amacıyla "Engelleme Mevzuatı"nın güncellenerek dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de AB'nin nükleer anlaşmaya bağlı kalan İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA