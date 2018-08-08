YPG/PKK Suriye'de hakimiyet alanını artırıyor

Suriye'de ABD, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların etkisiyle ülkede hakimiyet alanları değişmeye devam ediyor.

DEAŞ ve muhaliflerin alanı azaldı

18 Nisan-8 Ağustos tarihleri arasındaki döneme dair harita alan ölçümlerine göre, yaklaşık 4 ay zarfında Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK hakimiyet alanlarını genişletti, DEAŞ ile muhaliflere ait alanlar ise azaldı.

4 ay önce Suriye topraklarının yüzde 58'ini kontrol eden Esed rejimi bunu yüzde 1 artırdı. Rejim güçleri, 185 bin 180 kilometrekare büyüklüğündeki ülkenin 109 bin 136 kilometrekaresine hakim görünüyor.

Esed rejimi son dönemde Astana Anlaşması'nı yer yer Rusya'nın desteğiyle ihlal ederek, Doğu Guta, Dera ve Kuneytra bölgelerini ele geçirmişti.

YPG/PKK doğuda işgale odaklandı

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'i kaybetmesinin ardından yüzde 25'lere gerileyen toprak işgalini, ülkenin doğusunda ilerletti.

Örgüt, ABD'nin güçlü hava desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın işgalindeki bölgelerde ilerledi. Nisan ayından bu yana, işgalindeki alanı 45 bin 967 kilometrekareden 51 bin 379 kilometrekareye kadar çıkardı. Böylece YPG/PKK'nın Suriye'de elinde tuttuğu alanın oranı yüzde 25'ten yüzde 27,7'ye yükseldi.

Terör örgütü DEAŞ ise Suriye'de 3 noktada toplam 6 bin 40 kilometrekarede varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 3 bin 700 kilometrekare kaybeden örgütün işgal ettiği ülke topraklarının oranı, nisan ayından bu yana yüzde 3,3'e düştü.

DEAŞ halihazırda Fırat Nehri'nin doğusundaki bazı köylerde ve Humus'un doğu kırsalı ile Süveyde ilindeki bazı yerlerde varlık gösteriyor.

Muhaliflerin durumu

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesini nisanda kaybetmesinin ardından, ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'yı anlaşma gereği rejim güçlerine bırakmak zorunda kaldı.

Böylece muhaliflerin ülke genelindeki hakimiyet alanları 1,7 puan daralarak yaklaşık yüzde 10'a denk gelen 18 bin 625 kilometrekareye geriledi.

Halihazırda muhalifler ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, Halep'in batı ve kuzey kırsalları, Lazkiye'nin Türkmendağı ve Suriye-Irak-Ürdün sınırındaki Tanif bölgesinde hakimiyetini sürdürüyor.

Yaklaşık 18 bin kilometrekarelik alanın 4 bin 147 kilometrekaresi ise Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı sahasında yer alıyor.

Suriye'nin doğusunda 7 bin 700 kilometrekare büyüklüğündeki Tanif bölgesi de halen ABD destekli muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA