Yolda kalan Bosnalı hacı adaylarını kutsal topraklara THY taşıyacak

Bosna Hersek'in Bihac şehrinden 215 hacı adayının bugün Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan kutsal topraklara planlanan uçuşu, Bosna Hersek İslam Birliği'yle mutabakatı bulunan Vision Hava Yolları ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı iptal edildi.

Yaşanan problemin ardından devreye giren Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri, mağdur 215 hacı adayını Suudi Arabistan'a taşıyacağını açıkladı.

THY'den yetkililerin yaptığı açıklamada, Bosna Hersekli 215 yolcunun yarın yerel saat ile 09.30'da yapılacak uçuşla Suudi Arabistan'a götürüleceği belirtilerek, bu yıl Bosna Hersek'te hac listesinde olan bin 680 hacı adayının da THY ile kutsal topraklara taşınacağı bildirildi.

Bosna Hersek'te hac işlemlerine yönelik faaliyet gösteren Hadziumra.ba da bugün yolda kalanların yarınki uçuşa kadar konaklama hizmetlerinin sağlanacağını açıklandı.

Kaynak: AA