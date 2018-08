Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ın özür dilemesi bekleniyor

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Danimarka'nın kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasağını eleştirdiği yazısında kullandığı benzetmeler tepkilere yol açtı.

İngiltere Muhafazakar Parti Başkanı Brandon Lewis, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ın peçeli kadınlar hakkındaki kötü benzetmeleri nedeniyle özür dilemesini istedi.

Lewis, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere DIşişleri Bakan Yardımcısı Alistair Burt'ün söylediklerine katıldığını söyleyerek, Johnson'ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

I agree with @AlistairBurtUK. I have asked @BorisJohnson to apologise. https://t.co/RFExXO4LOR