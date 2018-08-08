Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ın özür dilemesi bekleniyor

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Danimarka'nın kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasağını eleştirdiği yazısında kullandığı benzetmeler tepkilere yol açtı.

İngiltere Muhafazakar Parti Başkanı Brandon Lewis, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ın peçeli kadınlar hakkındaki kötü benzetmeleri nedeniyle özür dilemesini istedi.

Lewis, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere DIşişleri Bakan Yardımcısı Alistair Burt'ün söylediklerine katıldığını söyleyerek, Johnson'ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Ancak Johnson'a yakın bir kaynak, Johnson'ın özür dilemeyeceğini belirterek, Johnson'ın görüşlerine saldırmanın gülünç olduğunu söyledi. Kaynak, zor konularda tartışmaların kapatılması tuzağına düşülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunu söylemek zorundayız. Eğer liberal değerlerimiz için sesimizi çıkarmaktan vazgeçersek meydanı aşırılık yanlılarına bırakırız" dedi.

Johnson'a karşı tepkiler

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alastair Burt, Johnson'ın Daily Telegraph gazetesindeki makalesinde dile getirdiği bu görüşlerin "belli ölçüde incitici" olduğunu söyledi.

İngiltere Müslüman Konseyi Johnson'ı "aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürmekle" suçlarken, ana muhalefetteki bazı İşçi Partisi milletvekilleri eski Bakan'dan özür dilemesini istedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de özür çağrılarına katılarak, bu yorumların "açıkça incinmeye yol açtığını" ifade etti.

Lordlar Kamarası'nın muhafazakar üyelerinden Mohamed Iltaf Sheikh, Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri olabilmek için "Müslümanları sıçrama taşı olarak kullandığını" söyledi.

Peçe takan kadınları posta kutusuna benzetmişti

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" benzetmişti.

Johnson, Danimarka'da bu ay yürürlüğe giren peçe yasağına değindiği makalesinde 'peçenin yasaklanmasına' karşı olduğunu, ancak 'peçe takan kadınların kesinlikle çok gülünç göründüğünü' öne sürmüş ve "Posta kutusuna benziyorlar" demişti.

Danimarka'daki yasak

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

Kaynak: BBC