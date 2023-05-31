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Dünya
AA 31.05.2023 06:47

Almanya'da cami kompleksinin kundaklandığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Almanya'da polis, Hannover'deki İslam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) ait Merkez Cami kompleksinde çıkan yangının ardından soruşturma başlattı.

Almanya'da cami kompleksinin kundaklandığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: Twitter/@rcpbilgen]

Aşağı Saksonya Eyaleti İslami çatı örgütü olan Şura'nın başkanı Recep Bilgen, Twitter'den yaptığı açıklamada, Hannover'deki en büyük caminin şüpheli bir kundaklama saldırısında hedef alındığını ifade etti.

Bilgen, saldırının Solingen'de bir Türk ailenin 5 üyesinin ölümüne neden olan ırkçı kundaklama saldırısının 30. yılında meydana geldiğinin altını çizerek, "Olayın tamamen aydınlatılmasını ve ibadethanelerimizin korunmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hannover polisinden yapılan açıklamada, yangının pazartesi gecesi cami kompleksindeki restoranın dış cephesinde çıktığı ve komşular tarafından söndürüldüğü bilgisi verildi.

Yangında, bazı sandalyeler, binanın dış cephesi ve bir pencere zarar görürken, cami içinde herhangi bir hasar oluşmadı.

Almanya, son yıllarda, mülteci krizini istismar eden ve göçmen korkusunu körüklemeye çalışan aşırı sağcı grupların propagandasıyla artan ırkçılık ve İslam düşmanlığı tanık oldu.

2022'de ülke genelinde en az 610 İslam düşmanlığı suçu kayıtlara geçerken, 62 cami saldırıya uğradı ve en az 39 kişi İslam karşıtı şiddet nedeniyle yaralandı.

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