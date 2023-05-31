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Güncel
AA 31.05.2023 06:34

Suudi Arabistan, Türkiye ile medya alanında işbirliği için Enformasyon Bakanı'nı görevlendirdi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile medya alanında işbirliği için Enformasyon Bakanı Selman ed-Duseri'yi görevlendirme kararı aldı.

Suudi Arabistan, Türkiye ile medya alanında işbirliği için Enformasyon Bakanı'nı görevlendirdi
[Fotograf: AP]

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud, Bakanlar Kurulu haftalık toplantısına başkanlık etti.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantıda, uluslararası ilişkiler alanında ilgili bakanlara yetki verme kararı alındı.

Toplantıda, Suudi Arabistan ile Polonya arasında enerji alanındaki işbirliği için mutabakat zaptı çalışmasını yürütme ve başlatma yetkisi Enerji Bakanlığı'na verildi.

Bakanlar Kurulu'nda ayrıca, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında medya alanında işbirliğiyle ilgili mutabakat zaptını çalışması için Enformasyon Bakanı Duseri veya vekilinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan hükümeti, kargo ve turizm alanlarında faaliyet gösteren gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçmesi konusunda Mısır yönetimi ile de mutabakat zaptı olanaklarını görüşmesi için Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verdi.

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