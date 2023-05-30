Kamyonet tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kemaliye kavşağında meydana gelen kazada Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Burhan Coşkun idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette arızası sebebiyle sağ şeritte duran ve güvenlik işaretlemeleri de bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü Burhan Coşkun eşi Ayşe Coşkun araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışanlara müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Coşkun’un yaşamını yitirdiği belirlenirken, araç sürücüsü Burhan Coşkun ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Coşkun’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.