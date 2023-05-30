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Güncel
İHA 30.05.2023 20:14

Kamyonet tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarpması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kemaliye kavşağında meydana gelen kazada Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Burhan Coşkun  idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette arızası sebebiyle sağ şeritte duran ve güvenlik işaretlemeleri de bulunan tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsü Burhan Coşkun eşi Ayşe Coşkun araç içerisinde sıkıştı.

Kamyonet tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışanlara müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Coşkun’un yaşamını yitirdiği belirlenirken, araç sürücüsü Burhan Coşkun ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Coşkun’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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