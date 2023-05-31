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Dünya
AA 31.05.2023 06:30

ABD'den Çin ve Meksika merkezli 17 kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, uyuşturucu üretmek için kullanılan ekipmanların uluslararası yayılımına karışan Çin ve Meksika'daki 17 kişi ve kuruluşu ﻿yaptırım listesine ekledi.

ABD'den Çin ve Meksika merkezli 17 kişi ve kuruluşa yaptırım
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), fentanil katkılı yasa dışı hap üretiminde kullanılan ekipmanların doğrudan veya dolaylı olarak satışıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hedef alındı.

Yaptırımların, Çin merkezli 7 kuruluş ve 6 kişi ile Meksika merkezli 1 kuruluş ve 3 kişiyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, Meksika merkezli kuruluş ve kişilere yönelik eylemin Meksika hükümeti ile iş birliği içinde koordine edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, yaptırımların, ülke genelinde fentanil zehirlenmeleri ve ölümlerdeki artışı besleyen ölümcül tedarik zincirinin her aşamasını hedef aldığına dikkati çekti.

Fentanil katılmış sahte hapların, her yıl binlerce Amerikalının ölümüne neden olduğuna işaret eden Nelson, "Bu ölümcül küresel üretimi sekteye uğratmak ve bu uyuşturucuların oluşturduğu tehdide karşı koymak için tüm yetkilileri yasa dışı uyuşturucu üretimini kolaylaştıranlara karşı kullanmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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