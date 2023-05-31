Sudan'da silahlar susmuyor: 11 çocuk bakımsızlıktan öldü

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana çatışmalar sürüyor.

Taraflar arasında birbiri ardına ateşkes ilan ediliyor ancak sokakta sessizliğin tam hakim olduğunu söylemek mümkün değil.

Çatışmalardan en çok etkilenenler ise siviller. Yetimhanelerde görevli bakıcıların bir kısmı, çatışmalar nedeniyle ülkeden kaçtı.

Yetimhanede 11 çocuk bakımsızlıktan öldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Hartum'daki bir yetimhanede çocuklara sağlık hizmeti verilemedi.

11 çocuk, yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sudan'daki krizin çözümü için uluslararası çabalar da sürüyor. Afrika Birliği, Sudan gündemiyle olağanüstü toplantı kararı aldı.

Sudan halkı için ülkeye gönderilen gıda yardımlarından yaklaşık 17 bin tonu ise yağmalandı.

Birleşmiş Milletler ve yardım grupları, yardım ve personel naklinde güvenlik garantisi olmadığı için zorlandıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e göre ülkede gıda güvensizliğinden etkilenen kişi sayısı 19 milyonu aşabilir.

Kızıldeniz eyaletinde OHAL üç ay süreyle uzatıldı

Resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Vali Fethullah el-Hac Ahmed, OHAL’in uzatılmasına dair kararname yayınladı.

Kızıldeniz Güvenlik Komitesi, eyalete sızan uyuyan hücrelerin yakalandığını duyurdu.

Komite, sokağa çıkma yasağı uygulaması ve kontrol noktalarını artırmak gibi sıkı önlemler aldıklarını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre valilik, Port Sudan kentinde saat 23.00’ten sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Söz konusu kararların nisan ortasından bu yana ordu ile çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin eyalete sızması sebebiyle ve mevcut uyuyan hücrelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla alındığı kaydedildi.