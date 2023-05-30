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Dünya
AA 30.05.2023 23:34

Fransa ve Tunus dışişleri bakanları ilk kez Paris'te bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, ilk kez bir araya geldikleri Paris'te ekonomi ve göç meselelerini görüştü.

Fransa ve Tunus dışişleri bakanları ilk kez Paris'te bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk kez Paris'te bir araya gelen Colonna ve Ammar, iki ülke arasındaki işbirliğini masaya yatırdı.

Colonna ve Ammar, Akdeniz ve Yakın Doğu'daki durumu ve ortak çıkarlarının olduğu bölgesel meseleleri ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, görüşmede, ülkesinin Tunus'un karar vereceği ekonomik reformları ve bu ülkeyle Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında devam eden görüşmeleri desteklediğini ifade etti.

Göç konusunda işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Colonna, insan kaçakçılığı şebekelerine karşı mücadele konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Colonna, Fransa ve Avrupalı ortaklarının bu konuda Tunus'a desteklerini artırmaya hazır olduğunu kaydetti.

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