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Dünya
AA 18.01.2025 20:54

Almanya’da binlerce kişi Filistin için yürüdü

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi Filistin’e destek gösterisine katıldı.

Almanya’da binlerce kişi Filistin için yürüdü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlanmasını kutlamak için binlerce kişi Kreuzberg semtindeki Oranien Meydan’ında toplandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen Filistin destekçileri, İsrail aleyhine sloganlar atarak Hohensteufen Meydanı’na kadar yürüdü.

Gösteriyi "Zafer yürüyüşü" olarak niteleyen Filistin destekçileri üzerinde "Netanyahu’nun sonu", Ateşkes sadece bir başlangıç Alman hükümeti ve Berlin polisi mahkemeye çıkarın", "Almanya İsrail tarafından işgal edildi" ve "Filistin’e özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Birçok kişi ellerinde kırmızı güllerle yürürken bir grup da ateşkes anlaşmasının sağlanmasından dolayı yürüyüşün sona erdiği bölgede müzik eşliğinde dans etti.

Yürüyüş güzergahında İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayraklarını açarak yürüyüşü provoke etmeye etmeye çalıştı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı ve birçok kişi gözaltına alındı.

Almanya’da binlerce kişi Filistin için yürüdü

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Almanya Filistin Devleti Gazze Hamas İsrail Polis
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