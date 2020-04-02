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Almanya'da 931 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 931'e, vaka sayısı ise 77 bin 981'e yükseldi.
Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor.
Almanya'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 173 artarak 77 bin 981'e, can kaybı 156 artarak 931'e yükseldi.
Ülkede iyileşen hasta sayısı ise toplam 18 bin 700 oldu.
Etiketler: son dakika koroanvirüs almanya'da koronavirüs almanyaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 10:02
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