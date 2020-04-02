Koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor.

Almanya'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 173 artarak 77 bin 981'e, can kaybı 156 artarak 931'e yükseldi.

Ülkede iyileşen hasta sayısı ise toplam 18 bin 700 oldu.