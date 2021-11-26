Almanya, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantı nedeniyle Güney Afrika'yı virüs varyant alanı ilan etti.

Sadece Alman vatandaşları gelebilecek

Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Bu geceden itibaren havayollarının Güney Afrika'dan sadece Almanları taşımasına izin vereceğiz. Gelen Almanları aşılı olsalar dahi 14 gün karantinaya alacağız" dedi.

Alman borsasından sert düşüş

Güney Afrika kaynaklı yeni varyant Alman borsasını da olumsuz etkiledi. Varyant nedeniyle borsada sert düşüş yaşandı.

Dax, açılıştan ilk dakikalarında yüzde 3,15 düşüşle 15.416.93 puana geriledi ve ekim ayının sonundan bu yana en düşük seviyesine indi.

İtalya da giriş yasağı getirdi

Güney Afrika'ya giriş yasağı getiren bir diğer ülke de İtalya.

Hükümet, son 24 günde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik ve Namibya'da bulunanların ülkeye girişlerini yasakladı.

İngiltere de uçuşları durdurdu

İngiltere de Güney Afrika ve Botsvana'da görülen, koronavirüsün yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesini, seyahat listesinde "kırmızı listeye" aldı.