Almanya Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Bu konuda bir dizi önlemler alan Alman hükümeti bu yaz itibariyle Rusya'dan petrol ithalatını yarıya düşürebilmeyi umuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck petrol ithalatını düşürmenin yanısıra kömür konusunda da "Sonbahara kadar da Rusya'dan kömür ithalatını tamamen durdurabiliriz" diye konuştu.

Habeck Rusya'dan petrol ithalatını yüzde 35'ten yüzde 25'e , gaz ithalatını yüzde 55'ten yüzde 40'a düşürdüklerine dikkat çekti.

Alman Bakanı 2024'ün ortalarına kadar da büyük ölçüde enerji alanında bağımsız olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Hazır değiliz" demişti

Bakan Habeck daha önce parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin Rusya'ya kömür , petrol ve gaz konusunda acil ambargo uygulayacak durumda olmadıklarını belirtmiş" Rusya'ya enerji ambargosu için hazır değiliz. Bu enerji güvenliğimizi tehlikeye atacaktır" demişti