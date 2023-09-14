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Dünya
AA 14.09.2023 21:00

Almanya Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu

Almanya, Karabağ'daki sözde "cumhurbaşkanı seçimini" tanımadığını açıkladı.

Almanya Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu
[Fotograf: AA]

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Alman hükümeti Karabağ'ın bağımsızlığını ve yapılan seçimleri tanımıyor. Almanya, Avrupa Birliği ile beraber Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ihtilafın kalıcı şekilde çözülmesi için çaba sarf ediyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Alman hükümetinin, bu ülkelerin uluslararası alanda tanınan sınırlar içindeki toprak bütünlüğünü kabul ettiği belirtildi.

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi kınadı
Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi kınadı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti.

Azerbaycan yönetimi ise Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde seçimi "ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

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