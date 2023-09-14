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Dünya
AA 14.09.2023 20:15

Libya'da selin vurduğu Derne Limanı'na gemi girişi için 'şartlı' izin

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti, belirlenen şartlara uyan gemi ve römorkörlerin Derna Limanı'na girişine izin verileceğini duyurdu.

Libya'da selin vurduğu Derne Limanı'na gemi girişi için 'şartlı' izin
[Fotograf: Reuters]

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti'n (UBH) bağlı Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Otoritesi'nin Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, sel felaketi nedeniyle hizmet dışı kalan Derne Limanı'na girişine müsaade edilecek gemi ve römorkörler için belirlenen ölçü ve standartlar hakkında bilgi verildi.

Gemi ve römorkörlerin, Derne Limanı'na girişlerde inceleme yapıldıktan sonra, gemi su çekiminin 5 ila 7 metreyi geçmemesi şartıyla limana ilerleyebileceği kaydedildi.

Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de
Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de

Açıklamada ayrıca, Derne Limanı'nda şu anda yardım gemilerini organize etmek, şehirdeki ve komşu bölgelerdeki selzedelere en kısa sürede yardım ulaştırmak ve sele kapılanları kurtarmak için yürütülen çalışmaları organize etmek üzere bir kriz komitesi bulunduğu aktarıldı.

UBH'ye bağlı Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, gün içerisinde yaptığı açıklamada, "Daniel" fırtınasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle köprü ve yolların çoğunun çökmesi sonucu bazı bölgelere ulaşımda zorluk yaşandığını ifade etmişti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası, 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, son verilere göre, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

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