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Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı 14.09.2023 19:55

Ermeni gruplar Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Gedebey’de Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Öte yandan yasa dışı Ermeni grupların, Ağdam istikametinde Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştığı açıklandı.

Ermeni gruplar Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı duyuruldu:

"14 Eylül'de 19.35'te Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birlikler, Çambarak ilçesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilçesinin Zamanlı yerleşimi yönündeki mevzilerine defalarca ateş açtı."

Azerbaycan orudusu, söz konusu doğrultuda müdahale tedbirleri aldı.

Yasa dışı Ermeni gruplar Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yasa dışı Ermeni grupların, Ağdam istikametinde Azerbaycan mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştığı bilgisi verildi:

"19.05-19.25 saatleri arasında Rus Barışı Boruma Birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesindeki mevzilerine yaklaşmak için yeni hendekler kazmaya çalıştı. "

Açıklamaya göre, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı acil tedbirler sonucu çalışmalar derhal durduruldu.

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