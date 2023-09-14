Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2023 19:35

İngiltere'de hastanede tedavi sırası 7,68 milyon kişiye ulaştı

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 7,68 milyon oldu.

İngiltere'de hastanede tedavi sırası 7,68 milyon kişiye ulaştı
[Fotoğraf: Arşiv]

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) yaptığı açıklamaya göre, haziran sonunda 7,57 milyon kişi rutin hastane tedavisine başlamak için beklerken, temmuz sonunda bu sayı 7,68 milyona yükseldi.

Bekleme listelerinde bir ayda 100 binden fazla artış görüldü. Böylelikle tedavi için bekleyenlerin sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı "Ağustos 2007'den bu yana görülen en yüksek rakam" olarak kayda geçti.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, bu kış için NHS'ye 200 milyon sterlin ek fon sağlanacağı duyurulmuştu.

Başbakan Sunak, bekleme listelerinden grevleri sorumlu tuttu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ağustosta yaptığı açıklamada, hükümetin, bekleme listelerinin azaltılmasına yönelik hedefini yakalayamayacağını belirterek, kaydedilen ilerlemenin sağlık çalışanlarının grevleri nedeniyle sekteye uğradığını öne sürmüştü.

Sunak, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının artmasından grevleri ve COVID-19 salgınını sorumlu tutmuştu.

İngiltere'de hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısı geçen yıl 7 milyona ulaşmıştı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Lavrov: Ukrayna’da meşru çıkarları dikkate alacak tekliflere açığız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:00
Almanya Karabağ'daki sözde seçimi tanımadığını duyurdu
20:53
Grip aşısı uygulama takvimi yarın başlıyor
20:30
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
20:32
Almanya İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı
20:16
Libya'da selin vurduğu Derne Limanı'na gemi girişi için 'şartlı' izin
20:15
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Faik Öztrak'a tepki
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
FOTO FOKUS
İstanbul'daki kamp ve karavan fuarı açıldı
İstanbul'daki kamp ve karavan fuarı açıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ