Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2023 19:20

Lavrov: Ukrayna’da meşru çıkarları dikkate alacak tekliflere açığız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki durum ile ilgili olarak dünyadaki gerçekleri ve Rusya’nın temel meşru çıkarlarını dikkate alacak her türlü ciddi teklifi değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Lavrov: Ukrayna’da meşru çıkarları dikkate alacak tekliflere açığız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Myanmar Dışişleri Bakanı Than Swe ile Moskova’da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Asya-Pasifik bölgesindeki gidişatın pek olumlu olmadığını belirten Lavrov, “Myanmar ile birlikte, Güneydoğu Asya'daki istisnasız tüm devletlerin ve tüm Asya-Pasifik bölgesinin eşit, ayrımcı olmayan bir temelde sürdürülebilir kalkınmasını sağlayabilecek kapsayıcı, etkili, güvenilir bir güvenlik mimarisinin bölgede oluşturulması ihtiyacını yeniden teyit ettik.” dedi.

Lavrov, Batı’nın Asya-Pasifik bölgesine blok unsurlar sokmaya ve bu bölgedeki güvenlik konularında ASEAN’ın öncü rolünü elinden almak isteyen mekanizmalar kurmaya çalıştığına dikkati çekerek, özellikle NATO'nun buraya sızma ve kendi kurallarını oluşturma yönündeki açıkça duyurulmuş planlarının tehlikeli olduğunu vurguladı.

Ukrayna’da “Batı’nın Kiev rejiminin eliyle Rusya’ya karşı bir savaş başlattığını” dile getiren Lavrov, Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehditler yaratıldığını savundu.

Lavrov, Ukrayna’daki durum ile ilgili olarak, dünyadaki gerçekleri ve Rusya’nın temel meşru çıkarlarını dikkate alacak her türlü ciddi teklifi değerlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.​​​​​​​

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Moskova
Sıradaki Haber
BM'den sel felaketi yaşanan Libya için 10 milyon dolarlık destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
Drift yapıp uygulamadan kaçan sürücüye 30 bin 808 lira ceza
19:12
Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu
18:55
BM'den sel felaketi yaşanan Libya için 10 milyon dolarlık destek
18:41
Karapınar'da yeni bir dev obruk oluştu
18:21
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19
TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'in yaşamını yitirdiği kazada taksi şoförü tutuklandı
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
Taipei Uluslararası Havacılık ve Savunma Sanayii Fuarı
FOTO FOKUS
Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de
Libya'da sel felaketi: TRT Haber Derne'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ