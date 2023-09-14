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Dünya
AA 14.09.2023 20:29

Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'nın batısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can ya da mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AP]

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Choco yönetim bölgesine bağlı El Canton del San Pablo olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 09.25'te ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkadı.

Deprem, Medellin, Manizales ve Choco'nun başkenti Quibdo kentlerinde de hissedildi.

Depremin ardından can ya da mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

SGC, ilk açıklamasında ise merkez üssü Santander yönetim bölgesine bağlı Los Santos kasabası olan, yerel saatle 02.01'de yerin 154 kilometre derinliğinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Ülkede en son 17 Ağustos'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu sırada paniğe kapılan bir kişi binanın 7'inci katından atlayarak hayatını kaybetmişti.

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