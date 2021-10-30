Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün üzerinden 60 yıl geçti.

30 Ekim 1961'de imzalanan anlaşma, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınmasına katkı yaptı. 60 yıl içinde Türkler Almanya'da 3 buçuk milyonluk nüfusa ulaştı.

İlk kuşak işçilerin çocukları, torunları, bilim insanı, parlamenter, akademisyen, avukat, gazeteci ve iş insanı oldu.

Uğur Şahin, Özlem Türeci, Aydan Özoğuz...

Koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin başarısı, bugün Almanya'da gururla isimleri anılan ve göçmen kökenlilerin ülkeye yaptıkları katkıyı en iyi anlatan örnek.

Federal Meclis Başkanvekili seçilen Aydan Özoğuz da yeni kuşaklara yol gösterici bir başarıyı ortaya koydu.

Son seçimlerde 18 Türk kökenli isim vekil olarak seçildi

26 Eylül'de yapılan seçimlerde 18 Türk kökenli ismin milletvekili seçilmesi, yerel yönetimlerde daha fazla yer alan Türklerin varlığı önümüzdeki yıllar için umut ışığı oldu.

60 yıllık süreçte Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü cinayetleri, Hanau, Mölln ve Solingen başta olmak üzere çok sayıda ırkçı ve yabancı düşmanı saldırıda onlarca kurban verildi.

Ancak Türk toplumu, bir arada yaşama arzusu, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanarak bu cinayetlerin saldırıların aydınlatılmasını da talep etti.

Türkler için misafir işçi tanımlaması geride kaldı

Almanya'daki Türkler için misafirlik, misafir işçi tanımlaması geride kaldı.

Almanya Cumhurbaşkası Frank-Walter Steinmeier, "Sizin için ayrılmış olan yeri alın, tam ortadaki yeri ve onudolun. Bu toplumun şekillendirilmesine katılın, zira bu sizin toplumunuz." dedi.

Günümüzdeki başarılar da misafirlikten ev sahipliğine uzanarak devam eden yolculukta daha yazılacak çok hikaye olacağını ortaya koyuyor.