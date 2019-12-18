Almanya Federal Anayasa Koruma Teşkilatı yayınladığı raporda, ülkede ırkçıların sayısında üçte bir oranında artış yaşandığını belirterek kayıt altına alınan ırkçı sayısının 32 bin 200 olduğunu ifade etti.

Raporda, 2018 yılında 24 bin 100 kişinin aşırı ırkçı olarak takip edildiği belirtildi. Raporda, Almanya İçin Alternatif Parti'sinin Haldenwang, Kanat ve Genç Alternatif gençlik oluşumlarının ilk kez ırkçı olarak sayılması da dikkat çekti.

Hükümetten ırkçılığa karşı önlem

Almanya'da aşırı sağ ile mücadele kapsamında iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı, 600 ek kadro açılacağını açıkladı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in açıkladığı yeni plana göre, Federal Emniyet Teşkilatı ve iç istihbarat kurumu Federal Anayasa Koruma Teşkilatında konuyla ilgili yeni bir merkez oluşturulacak ve kurumlara 300'er ek kadro açılacak.

Nefret suçlarıyla mücadele edilecek

İçişleri Bakanı Seehofer, alınan önlemler kapsamında internetteki nefret suçlarına karşı önlemlerin arttırılacağını dile getirerek nefret suçlarına yönelik daha yoğun şekilde mücadele edileceğini ifade etti.

Seehofer, bazı aşırılık yanlısı örgütlerin yasaklanması konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğünü belirterek şiddet eğilimli aşırı sağcıların sayısının yaklaşık 12 bin olduğunu ifade etti.

Öte yandan işlenen her iki siyasi suçtan birinin arkasında aşırı sağcı çevrelerin olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA