FETÖ'den Maarif Vakfı'na devredilen okul, bilim yarışmasında derece yaptı18 Aralık 2019 Çarşamba 14:45 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:45
Yurt dışındaki FETÖ okullarını devralan Türkiye Maarif Vakfı, eğitim kurumlarında kaliteyi yükseltti. Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrindeki Maarif okulları, ülke çapında düzenlenen bilim yarışmasından dört ödülle ayrıldı.
Kuzey Makedonya'da liseler arasında düzenlenen “Bilim Ayı” proje yarışmasına Maarif okulları damga vurdu.
Öğrenciler matematik, kimya, biyoloji ve coğrafya alanlarında yarıştı.
Kalkandere Maarif Okulları'nın öğrencileri Güneş sisteminden biyoyakıt üretimine kadar birçok konuda 14 proje hazırladı.
Öğrenciler bu projelerle büyük bir başarıya imza attı,
Matematikte birinciliği, biyolojide ikinci ve üçüncülüğü, coğrafya alanında da üçüncülüğü elde ettiler.
Kuzey Makedonya’da geçen yıl hizmete giren Kalkandelen Maarif Okulları, bilim yarışmasında en fazla derece alan okul unvanına da sahip oldu.
452 öğrencili eğitim kurumunda, okul öncesi, ilkokul ve lise seviyelerinde İngilizce ve Arnavutça eğitim imkanı sunuluyor.
Kaynak: TRT Haber