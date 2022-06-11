Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan elektrik ve gaz fiyatlarıyla başa çıkamayan Almanya, enerjide tasarruf eylem planını açıkladı.



Ekonomi ve İklim Bakanlığı'nın açıkladığı planda, Almanya'da kullanılan enerjinin yüzde 29'unun hanelerde tüketildiğine dikkat çekildi.

Hazırlanan planda vatandaşlara 'duş başlığının düzenli olarak değiştirilmesi, ofislerde tasarruflu ampul kullanılması' gibi öneriler yapıldı.

Enerji tasarrufunun, sıcak suyun az tüketilmesiyle sağlanabileceğinin altı çizildi. Duş süresinin 5 dakikaya düşürülmesi tavsiye edildi.

Bakanlık, tencerenin kapağının kapalı tutulması ve yemek pişmeye yakınken ocağın söndürülmesi gibi önerilerde de bulundu.

Dikkat edilmesi halinde hane başına yıllık 320 euro tasarruf yapılabileceği ifade edildi.

"Enerjiden tasarruf eden herkes, Almanya'nın Rus ithalatına daha az bağımlı hale gelmesine ve iklim için bir şeyler yapılmasına yardımcı olacak" vurgusu yapıldı.

Tasarruf için reklam kampanyası

Eylem planını duyuran Ekonomi ve İklim Bakanlığı,örnek olmak amacıyla bakanlık yerleşkesindeki gece aydınlatmasına son verecek. Uygulamanın yaygınlaşması için bilgilendirici reklamlar da yapılacak.