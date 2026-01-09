Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Altyapımız saldırılara karşı daha fazla korunmalı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda kabine üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eyaletlerden davet edilen, fahri çalışmalar yürüten vatandaşlara yeni yıl resepsiyonu verdi.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, aşırı solcu Volkan Grubunun elektik kablolarına yaptığı saldırıya dikkati çekerek, "Almanya'da altyapımızı saldırılara ve felaketlere karşı korumak için daha fazla şey yapmalı ve genel olarak daha iyi hale gelmeliyiz." dedi.

Alman Cumhurbaşkanı, bunun siyasetin acilen ele alması gereken önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Elektrik kesintisinden etkilenen özellikle yaşlı ve bakıma ihtiyacı bulunan kişilere değinen Steinmeier, "Kendime soruyorum. Kim böyle alaycı ve pervasız bir saldırı yapma fikrine kapılır? On binlerce insan, aralarında çocuklar, yaşlılar, hastalar ve bakıma muhtaçlar da olmak üzere, buz gibi soğukta günlerce elektrik, ışık ve ısıtma olmadan yaşamak zorunda kaldı. Hepimiz etkilenen semtlerden gelen görüntüleri ve haberleri takip ettik." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, elektrik kesintisi esnasında görev alan polis, itfaiye ve teknik yardım kuruluşlarına da teşekkür etti.

Berlin'deki elektrik kesintisi

Berlin'de 3 Ocak'ta elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu kentin güneybatısında yaklaşık 100 bin kişi, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en uzun elektrik kesintilerinden birini yaşamış, günlerce elektrik ve ısıtmasız kalmıştı.

Elektrik kablolarına yapılan saldırıyı aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlenmişti.

Öte yandan Federal Savcılık, söz konusu saldırıya ilişkin "terör" şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Ancak beşinci günün sonunda Stromnetz Berlin, tüm abonelere yeniden elektrik sağlayabilmişti.