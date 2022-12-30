Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, Charite Hastanesi üst yöneticileri Heyo Kroemer ve Martin Kreis ile Charite Hastanesinin çocuk kliniğini ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

Çin'den Almanya'ya hava yoluyla gelen yolculara COVID-19 testi zorunluluğu getirilip getirilmemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Lauterbach, bu konuda dün Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides ile görüştüğünü belirtti. Lauterbach, "Mevcut durumda, gördüğümüz varyantlar bilinen varyantlar olduğundan bu tür test zorunlukları henüz gerekli değil." dedi.

Lauterbach, bugünlerde yeni varyantlardan kaynaklanan bir tehdidin beklenmediğini ifade ederek "Ancak bu, değişebilir. Biz havalimanlarında varyantların izlenmesi için hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

Bunun, riskli yeni varyantların ortaya çıkması halinde derhal harekete geçebilme konusunda önemli olacağını vurgulayan Lauterbach, bu konuda AB'nin eş güdümlü hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

"Ülkede merkezi bir çocuk kliniğine ihtiyaç var"

Karl Lauterbach, İspanya ve İtalya'nın söz konusu test zorunluluğunu getirdiğini anımsatarak bugün Fransız mevkidaşıyla bu konuda görüşeceğini söyledi.

Charite Hastanesinin çocuk kliniğine ilişkin de değerlendirme yapan Lauterbach, bu klinikte çok ağır hastaların tedavilerinin de yapıldığını ancak bazı sorunların da bulunduğunu aktardı.

Altyapı ve finansal sorunlarının yanı sıra personel sıkıntısının da yaşandığına işaret eden Lauterbach, zaten az olan yatakların personel eksikliğinden dolayı yüzde 20 ila 30'unun kullanılamadığını belirtti.

Lauterbach, ülkede yeterli sağlık personeli olmadığını, yüksek ücretler ödenmediği için kalifiye sağlık personelinin Berlin'e gelmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Lauterbach, ülkede merkezi bir çocuk kliniğine ihtiyaç duyulduğunu da vurgulayarak "Almanya, çocuklar için kendi kliniği olmayan birkaç sanayileşmiş ülkeden biridir. Bu, kabul edilmez bir durum." değerlendirmesini yaptı.

"COVID-19 tehlikesi hala geçmedi"

Lauterbach, Almanya'da COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin tartışmaya da değinerek hastanelerin hala dolu olduğuna, günde 100-150 kişinin öldüğüne ve tehlikenin geçmediğine dikkati çekti.

Bundan dolayı COVID-19 önlemlerinde kısa süreli değişiklerin öngörülmediğini ifade eden Lauterbach, mevcut Enfeksiyon Koruma Yasası'nın 7 Nisan'a kadar geçerli olduğunu kaydetti.

Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kroemer de son haftalarda hastanede zorlukların yaşandığına işaret ederek çocuklarda görülen RSV solunum yolu virüsü ve diğer enfeksiyonların artmasına paralel olarak çok sayıda sağlık personelin de hastalanmasıyla hastanelerde sıkıntının ortaya çıktığını anlattı.

Berlin eyaleti Başbakanı Giffey de kentte bir çocuk kliniğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek çocuklar için 13 yoğun bakım yatağı bulunduğunu, bunun iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Giffey, Berlin'e yeni bir çocuk kliniği inşa etmeyi düşündüklerini kaydetti.