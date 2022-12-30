Bölgenin turizm birliğinden yapılan açıklamada, dünyada Avusturya’dan daha çok tanınan bu küçük kasabaya Çinli turistlerin yoğun ilgi gösterdiğine değinilerek, kontrolsüz bir yoğunluğun yeni COVID-19 dalgasına yol açabileceğinden kaygı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, COVID-19 testi yaptırmamış Çinli turistlerin kasabaya girmesine izin verilmemesi istendi.

Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz da kasabanın çok küçük olduğunu, virüsün olası yayılma tehlikesine karşı belirli bir kontrol sisteminin uygulanması gerektiğini belirterek, bu hususta kasabanın yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

​​​​​​​Bölgenin Turizm Birliği Başkanı Christian Schirlbauer de Çinli turistlere yönelik Avrupa Birliği (AB) düzeyinde bir karar alınmasının önemine işaret ederek, ülkeye gelen Çinli turistlerin Çekya ya da Macaristan üzerinden Avusturya’ya giriş yaptıklarını, bu nedenle Birliğin bütününde ortak adım atılması gerektiğini söyledi.