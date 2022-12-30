Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Mart 2022'den bu yana COVID-19 salgınında pozitif gelişmeler yaşandığını ve salgının kontrol altına alındığını açıkladı.

Nisan 2020'de uygulanmaya başlanan COVID-19'a ilişkin tüm sosyal kısıtlamaların kaldırıldığını ifade eden Widodo, salgının tamamen sona ermediğini vurguladı ve halka tedbiri elden bırakmamaları çağırısı yaptı.

Widodo, kalabalık ve kapalı alanlarda zorunlu olmasa da maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Endonezya'da bugün 552 COVID-19 vakasının tespit edildiği, 10 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülkedeki 234,6 milyon kişinin yaklaşık yüzde 74'ü iki doz aşı oldu, yaklaşık yüzde 29'unun da ilk hatırlatma dozunu yaptırdığı kaydediliyor.