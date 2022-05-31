Scholz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Zirvede AB'ye üye ülkelerin güçlü bir birliktelik sinyali vermelerinin ve Ukrayna'nın desteklenmesine ilişkin ortak adımları atmalarının önemli olduğunu aktaran Scholz, zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmeye ilişkin diğer AB liderlerine bilgi verdiklerini anlattı.

"Altıncı yaptırım paketi Rus petrolüne ambargoyu içeriyor"

Scholz, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yönelik AB'nin şimdiye kadar 5 yaptırım paketi uyguladığını ve altıncısını da uygulamaya koyacaklarını belirterek, "Hızlı ve vaktinde kararlaştırdığımız yaptırımlara devam ettirmemiz önemli." dedi.

Altıncı yaptırım paketine de mutabakatla varıldığını vurgulayan Scholz, bu paketin, Rus petrolüne ambargo getirilmesini içerdiğini ifade etti.

Scholz, bunun Rusya'nın ekonomisi ve refahı için ciddi sonuçları olacağını belirterek, "Yaptırımların açık bir amacı var; Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini Ukrayna'dan geri çekmesi için harekete geçirilmesi ve Ukrayna ile makul ve adil bir barış üzerinde anlaşmaya varması" değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı Avrupa ülkeleri için istisna getirdik"

Ambargonun, Rus petrol ithalatının yüzde 90'ını kapsadığını aktaran Almanya Başbakanı, bazı Avrupa ülkeleri için istisna getirdiklerini anlattı.

Şansölye Scholz, Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam edeceklerini, ayrıca stoklarındaki Sovyet dönemine ait silah ve teçhizatları Ukrayna'ya verecek ülkelere, değişim sistemiyle silah ve teçhizat vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

"Çekya ile somut anlaşma yapıldı"

Bu konuda Çekya ile somut anlaşma yaptıklarını anımsatan Scholz, bu teçhizata sahip Yunanistan ile de anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bunu görüştüğünü ifade ederek, "Biz de onlara zırhlı tank sağlayacağız. Bu şimdi Savunma Bakanlığında konuşulacak ve hızlı bir şekilde uygulanacak." diye konuştu.

Başbakan Scholz, Polonya ile de bu değişim sistemini gerçekleştirmeyi planladıkları bilgisini paylaştı.

"Ukrayna'nın yeniden imarı gündeme geldi"

Ukrayna'nın yeniden imarının da zirvede gündeme geldiğini aktaran Scholz, bunun gelecek yıllar için büyük bir görev olacağını ifade etti.

Rusya'dan ithal edilen doğal gaza ilişkin de Scholz, Almanya'nın, büyük bir hızla Rus gazından bağımsız hale gelmek için çalıştığını, bunun için gerekli altyapıyı kurmayı sürdürdüklerini kaydetti.