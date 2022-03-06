Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya geldi
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'daki temaslarının ardından Almanya'ya geçen İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüştü.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz ile Bennett'in yaklaşık 1,5 saat görüştüğünü açıkladı.
Sözcü, görüşmenin odağında, Bennett’in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin sonuçlarının yer aldığını aktardı.
Scholz ve Bennett’in bu meselede yakın temasta kalacağının kararlaştırdığını belirten Hebestreit, "Ortak hedef Ukrayna’daki savaşı mümkün olduğunca hızlı bitirmektir. Tüm gücümüzle bunun üzerine çalışacağız.” ifadesini kullandı.
Bennett, Moskova'da dün Putin ile yaptığı yaklaşık 3 saat görüşmenin ardından Scholz ile bir araya gelmek üzere Berlin'e geçmişti.
Sıradaki Haber
Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz