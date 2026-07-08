Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2026 18:01

Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’nin güvenlik politikalarını takdir ediyorum

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye’nin dış politika ve güvenlik politikası alanındaki rolünü takdir ettiğini ve Türkiye'nin Almanya için önemli bir stratejik müttefik olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’nin güvenlik politikalarını takdir ediyorum

Friedrich Merz Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye’nin dış politika ve güvenlik politikası alanlarındaki rolünü takdir ediyorum. Türkiye, bizim için önemli bir stratejik müttefiktir." dedi.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, sadece jeostratejik konumu nedeniyle bile NATO ortağı olarak Türkiye'yle yakın iş birliği içinde çalışmaya büyük önem verdiğini bir kez daha ifade ettiğini aktardı.

Suriye’de elde edilen başarıyı da gördüklerine işaret eden Merz, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın katkısı olmasaydı bu muhtemelen mümkün olmazdı. Bu bakımdan Türkiye, bölgenin istikrarına muazzam bir katkı sağlıyor." diye konuştu.

Merz ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ikna etmek amacıyla elindeki tüm imkanları kendileriyle koordinasyon içinde kullanmasını rica ettiğini belirtti.

Başbakan Merz, ayrıca bir sonraki Almanya-Türkiye hükümetler arası yüksek düzeyli stratejik iş birliği istişarelerini planladıklarını, bu istişarelerde ev sahipliğini ülkesinin üstleneceğini ifade etti.

ETİKETLER
Almanya Friedrich Merz NATO NATO Ankara Zirvesi
Sıradaki Haber
Dünya NATO Ankara Zirvesi'ni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
Rusya dizel yakıt ihracatını yasakladı
20:00
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye muhteşem bir NATO Zirvesi düzenlemiş
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi sonrası konuşuyor
19:49
Yılmaz: Türkiye, uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu
19:40
Bir sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek
19:22
Liderler, Zirve'deki aile fotoğrafını imzaladı
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
Emine Erdoğan, lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ