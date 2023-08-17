Az Bulutlu 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2023 20:24

Almanya AB'nin Nijer'deki askeri yönetime yaptırım uygulamasını istiyor

Almanya, Avrupa Birliği'nin Nijer'deki askeri yönetime yaptırım uygulamasını talep etti.

Almanya AB'nin Nijer'deki askeri yönetime yaptırım uygulamasını istiyor
[Fotograf: Reuters]

Almanya Dışişleri Bakanlığı Nijer'deki krizin çözümü konusunda Afrikalıların çabalarını desteklediklerini belirtilerek, ülkede anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin hedeflendiğini vurgulandı.

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ve Dışişleri Bakanlığının Sahra Altı Afrika ve Sahel Bölgesi Direktörü Büyükelçi Christopf Retzlaff'ın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) çabalarını en iyi şekilde nasıl destekleneceği konusunda Nijerya'nın başkenti Abuja'da görüşmeler yaptığı aktarılan açıklamada, "Kalkınma ve güvenlik işbirliğini askıya aldıktan sonra şimdi Avrupa Birliği'nde (AB) darbecilere karşı yaptırımlar başlatmak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un son günlerde Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile telefon görüşmeleri yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

ETİKETLER
Almanya Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişilere yaptırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Irak'ta iklim değişikliğinin etkisiyle yer altı suları azalıyor
20:21
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Colonna ile görüştü
20:18
Şehit polis Yusuf Çağatay Sanalp son yolculuğuna uğurlandı
20:19
ABD'den Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili kişilere yaptırım
20:16
Zelenskiy tüm bölge askeri komiserlerini görevden aldı
20:05
Ankara'da şiddetli rüzgar: Otomobilin kaputu uçtu
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
FOTO FOKUS
Ankara'da şiddetli rüzgar: Otomobilin kaputu uçtu
Ankara'da şiddetli rüzgar: Otomobilin kaputu uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ